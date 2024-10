Targul de Craciun din Piata Sfatului, deschis si in noaptea de Revelion. Program minim impus comerciantilor: 14.00 - 22.00, cu exceptia noptii dintre ani

Foto: S-AU DESCHIS LISTELE: Comerciantii interesati sa isi vanda produsele la Targul de Craciun, asteptati sa depuna dosarele la Primarie. In Piata Sfatului vor fi disponibile 45 de casute.Producatorii si comerciantii care vor sa participe la Targul de Craciun din Piata Sfatului transmite cererile de in inscriere la Serviciul de Administrare a Pietelor Brasov, in perioada 11 octombrie - 21 octombrie. Procedura de selectie a fost publicata pe site-ul Serviciului de Administrare a Pietelor ... citește toată știrea