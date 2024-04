Targul de Junii Brasovului, la Pietrele lui Solomon. Comerciantii, invitati sa se inscrie

Targul de Junii Brasovului se va desfasura pe 12 mai 2024, la Pietrele lui Solomon.Serviciul Public Administrare Piete Brasov organizeaza anul acesta un targ specific, in Duminica Tomii, ziua in care Junii Brasovului coboara in Cetate, Targul de Junii Brasovului, care se va desfasura la Pietrele lui Solomon.Cu acest prilej, Serviciul Public Administrare Piete Brasov invita comerciantii din zona alimentatiei publice care vor servi preparate din carne la gratar si produse specifice, sa faca ... citește toată știrea