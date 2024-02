Targul Martisorului, din 26 februarie, in parcul central din Fagaras

Primaria Fagaras anunta ca peste aproximativ o saptamana se va desfasura Targul Martisorului in parcul central din municipiu.Targul Martisorului se va desfasura anul acesta in perioada 26 februarie - 3 martie 2024, in parcul central din fata Primariei Fagaras.Astfel, Primaria Fagaras anunta ca artzanii si comerciantii care confectioneaza simbolurile primaverii, si doresc sa participe la Targul Martisorului pot depune cereri la registratura institutiei.Mestesugarii si comerciantii de ... citește toată știrea