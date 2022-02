Targul Martisorului si al Florilor, la Cartisoara, 26-27 februarie. ,,Sunt invitati artizani, mestesugari si producatori locali din Esara Fagarasului" spun organizatorii

Foto: editia 2021, Asociatia ,,Cartisoara"Esara Fagarasului intampina primavara la Cartisoara, frumosul sat al lui Badea Cartan. Asociatia ,,Cartisoara" va organiza si in acest an Targul Martisorului si al Florilor, editia a 2-a, in perioada 26-27 februarie 2022. In piateta din fata Centrului cultural ,,Preot Radu Farcasiu" (fosta biserica romano-catolica din Streza Cartisoara) vor fi expuse produsele artizanilor, mestesugarilor si producatorilor locali din Esara Fagarasului.,,Suntem nespus ... citeste toata stirea