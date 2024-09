Targul volant, astazi, in Racadau. Targ de mestesugari si producatori, in Piata Sfatului

Brasovenii sunt asteptati astazi, in Racadau, la targul volant de producatori, dar si in Piata Sfatului la Targul de mestesugari si producatori.Astazi, 28 septembrie, are loc un nou targ volant de producatori in Racadau, au transmis reprezentantii Serviciului Public Administrare Piete Brasov, care anunta ca Targul de mestesugari si producatori din Piata Sfatului a inceput.La targul volant din Racadau Brasovenii sunt asteptati cu fructe si legume de sezon, produse lactate si multe ... citește toată știrea