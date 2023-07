Astazi, targul volant de producatori ajunge in cartierul Triaj, anunta Serviciul Public de Administrare Piete Brasov.Astazi, 15 iulie, targul volant de producatori revine in cartierul Triaj, la capatul de linie RATBV.Targul volant se va desfasura in intervalul 8:30-15:00.In cadrul pietei veti descoperi o varietate impresionanta de legume proaspete, fructe delicioase de sezon, miere naturala, produse de patiserie, precum si tot ce ... citeste toata stirea