Targul volant de producatori, astazi, in Piata Unirii

Targul volant de producatori are loc astazi, in Piata Unirii din carteirul Schei.Targul volant de producatori ajunge in Piata Unirii, in cartierul Schei din Brasov, au transmis reprezentantii Serviciului Public Administrare Piete Brasov.Targul va avea loc sambata, 13 iulie, intre orele 09:00 si 15:00 (cu posibilitatea de prelungire pana la ora 17:00, daca vor fi cumparatori).Brasovenii sunt asteptati in Piata Unirii cu produse de la producatori locali, fructe si sucuri din fructe, legume ... citește toată știrea