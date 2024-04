Targurile volante din aceasta saptamana se anuleaza din cauza vremii nefavorabile

Targurile volante din Avantgarden si Triaj se anuleaza din cauza vremii nefavorabile.Serviciului Public Administrare Piete Brasov, anunta ca targurile volante care erau programate la acest final de saptamana se anuleaza din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Primul targ a fost programat in Avantgarden, pentru vineri, 19 aprilie, in intervalul 11:00 - 18:00, in parcarea de pe Strada Pelicanului.A doua piata volanta ar fi trebuit sa se desfasoare in Triaj, sambata, 20 Aprilie, in ... citește toată știrea