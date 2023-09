Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) Brasov a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind taxele percepute de aceasta institutie in anul 2024. Conform proiectului, anul viitor, cuantumul taxelor va fi mentinut mentinute la nivelul stabilit pentru anul 2023.Proiectul este in dezbatere publica pana in 19 septembrie, iar cetatenii pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, la ... citeste toata stirea