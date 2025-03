Tarife reduse la transportul pe cablu, in Poiana Brasov. Toate partiile sunt deschise

Desi temperaturile ridicate din ultima perioada au afectat si stratul de zapada din masivul Postavarul, in acest moment toate partiile sunt deschise in Poiana Brasov, inclusiv cele din partea inferioara.Distribuie daca iti place!Chiar daca stratul de zapada s-a mai redus si se schiaza in conditii de primavara, in primele ore ale diminetii partiile se prezinta in conditii bune in Poiana Brasov.Stratul de zapada batuta de pe partie masoara 30 de cm in partea superioara a domeniului schiabil ... citește toată știrea