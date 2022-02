Sectia de Politie Rurala Feldioara a fost sesizata miercuri dimineata cu privire la faptul ca doua tinere, in varsta de 16 ani si 15 ani, au plecat, la data de 2 februarie 2022, de la domiciliul lor situat in localitatea Tarlungeni si nu au revenit pana in prezent.Doar una dintre fete avea asupra ei telefon mobil, dar nu au putut fi contactate. Copilele au fost declarate disparute, iar ... citeste toata stirea