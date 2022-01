In cursul zilei de vineri, 28 ianuarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov au preluat, sub escorta, de pe Aeroportul "Henri Coanda"- Bucuresti, un barbat in varsta de 28 ani, din localitatea Tarlungeni, judetul Brasov pe numele caruia Tribunalul ... citeste toata stirea