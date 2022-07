Tarlungeni: lucrari de 20,57 milioane de lei prin Programul Anghel Saligny

Primarul comunei Tarlungeni, Severius Beschea, a anuntat, pe pagina personala de Facebook, ce investitii sunt in derularela aceasta ora. Lucrari care au asigurata finantarea din mai multe surse.Iata despre ce este vorba:- modernizarea a 6 strazi (asfaltare) va fi finantata cu 5,47 milioane lei prin programul Anghel Saligny- lucrarile pentru sistemul de canalizare au intrat in ultima faza. In doua saptamani se trece la receptie si punerea in functiune. De aceste lucrari beneficiaza toti ... citeste toata stirea