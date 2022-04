Tarlungeni: Neamul prost

Un tanar de 33 de ani din Tarlungeni a sustras autoturismul unei rude si a plecat la plimbare prin sat, dupa ce consumase si bauturi alcoolice. Tanarului nu i-a pasat nici de faptul ca nu avea permis de conducere si si-a pus in pericol propria viata, precum si a celorlalti participanti la trafic. "In fapt, la data de 09 aprilie 2022, in jurul orei 05.00, politistii oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 33 ani, care conducea un autoturism pe raza localitatii Tarlungeni, ... citeste toata stirea