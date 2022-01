Tarlungeni: Ridicat dintr-un magazin din Brasov si dus in arest

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt", inculpat fiind un tanar din Tirlungeni, prins cu sacosa plina de cumparaturi... neplatite. "In urma activitatilor procedurale desfasurate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, luni, in jurul orei 10.30, un tanar, in varsta de 22 ani, din localitatea Tarlungeni, ar fi sustras din ... citeste toata stirea