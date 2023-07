Venitul mediu al salariatilor TAROM a crescut cu peste 18% in 2023, fata de aceeasi perioada a anului trecut, peste rata actuala a inflatiei, precizeaza operatorul aerian national intr-un comunicat.,,Ca urmare a unor afirmatii transmise catre mass-media de catre reprezentantii Sindicatului Unit TAROM, cu privire la situatia salariala din companie, precizam in primul rand ca venitul mediu al salariatilor TAROM a crescut cu peste 18% in 2023, fata de aceeasi perioada a anului ... citeste toata stirea