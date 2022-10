Compania TAROM da startul campaniei ,,Fly PROMO", ce consta in aplicarea unor tarife speciale, care incep de la 119 euro, pentru anumite zboruri efectuate in perioada 15 noiembrie - 15 decembrie 2022 (data ultimului retur).Potrivit unui comunicat al companiei, oferta consta in achizitionarea de bilete in perioada 27 octombrie - 30 ... citeste toata stirea