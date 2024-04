Tata si fiu, despre fagarasenii participanti la Primul Razboi Mondial

Fagarasenii au participat in numar mare, marti, 16 aprilie, in Sala Tronului din Cetatea Fagarasului, la lansarea volumului "Romanii din Tara Fagarasului, participanti la Primul Razboi Mondial", scris de prof. univ. dr. Vasile Tabara (originar din Vistea de Sus) si de fiul sau, Radu Tabara. Lucrarea aparuta sub egida Editurii Andreiana a vazut lumina tiparului cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului.Cei care au luat cuvantul au subliniat ... citește toată știrea