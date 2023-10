Violonistii Gabriel Croitoru si Simina Croitoru revin in luna noiembrie, pentru al doilea an impreuna, cu Turneul National "Vioara lui Enescu 2023" in orase si sate din Romania. La Brasov, turneul ajunge in 18 noiembrie, la Sala Patria. Cei doi artisti vor canta pe doua viori puse la dispozitie si aflate in patrimoniul Muzeului George Enescu.Astfel, Gabriel Croitoru va canta pe celebra vioara din 1731 Guarneri del Gesu, supranumita "Catedrala", care i-a apartinut lui George Enescu.Simina ... citeste toata stirea