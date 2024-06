Tavi Ciovica, condamnat in prima instanta. A vandut o "pila" cu 5.500 de euro

Pilotul brasovean Octavian Ciovica, detinator al titlului de campion national in Campionatul National de Viteza pe Traseu Montan, a fost condamndat in prima instanta la o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si santaj.Ciovica a obtinut primul sau titlu de campion in 2022, an in care a si fost trimis in judecata in dosarul in care marti, 18 iunie, a primit sentinta. Potrivit instantei, Ciovica a pretins bani de la un ... citește toată știrea