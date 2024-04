"Taxa de disciplina": DN 1, 100.000 de lei, doar intr-o zi de weekend

In cursul zilei de vineri, 19 aprilie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, impreuna cu politistii judetelor Prahova, au organizat si desfasurat o actiune, pe DN 1, pe linie de viteza, in sistem "CASCADA", avand ca scop depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza, in zonele unde au fost inregistrate evenimente rutiere pe fondul nerespectarii acestei reguli de circulatie, potrivit informarii transmise de IPJ Brasov. ... citește toată știrea