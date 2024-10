Taxa de gunoi in marile orase. De la 8 la 38 lei/persoana

Constantenii platesc cea mai mica taxa pe gunoi dintre municipiile resedinta de judet din tara, conform unei analize realizate de Info Sud-Est. In ultimii 5 ani, taxa a crescut in medie cu 30 de bani pe an. Daca in 2020, taxa de salubrizare din Constanta era de 6,5 lei pe luna de persoana, in prezent este de 8 lei. Pentru anul viitor insa, primaria vrea sa ajunga la 20 de lei pe luna de persoana.Acum, doar locuitorii Sectorului 3 din Capitala mai platesc tot 8 lei pe luna de persoana pentru ... citește toată știrea