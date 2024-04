Taxa de intrare in Venetia intra in vigoare, joi

Este o premiera mondiala. Incepand de joi, 25 aprilie, turistii de o zi vor trebui sa prezinte un bilet pentru a intra in Venetia, intr-o masura prin care orasul spera sa opreasca valul de turism de masa. Noul permis, sub forma unui cod QR achizitionat online pentru o taxa unica de 5 euro, trebuie prezentat la principalele puncte de intrare in Serenissima. In ciuda pretului redus si a faptului ca nu exista o limita superioara a numarului de vizitatori, Venetia spera sa descurajeze unii turisti ... citește toată știrea