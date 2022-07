Taxa de parcare din statiunile din sudului litoralului a fost eliminata

Primaria Mangalia a eliminat taxa de parcare in statiunile din sudului litoralului pentru a atrage turistii.Taxa de parcare in statiunile din sudul litoralului a fost eliminata de Primaria Mangalia. Primarul Cristian Radu a afirmat ca a luat aceasta decizie pentru a impulsiona sezonul turistic si a incuraja cat mai multi turisti sa isi petreaca vacanta in zona respectiva.Primaria Mangalia a transmis, ca, joi, consilierii locali au adoptat un proiect de hotarare, initiat de primarul Cristian ... citeste toata stirea