Taxa de parcare nesimtita - 150 de lei in plus pentru cand te decizi sa lasi trotineta unde-ti vine

Utilizatorii de trotinete electrice in sistem ride-sharing din oras care lasa trotinetele unde apuca, si nu in zonele speciale stabilite vor plati o suprataxa. De nesimtire. Asta pe langa amenzile prevazute de regulamamentul de utilizare a trotinetelor electrice. "Politia Locala impreuna cu compania care are aceste trotinete monitorizeaza permanent situatia parcarii lor. Deja au introdus un nou sistem prin care compania, in cazul in care trotineta nu este pusa conform regulamentului, ii ... citeste toata stirea