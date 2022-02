Taxa de salubritate propusa de Salco pentru fagaraseni, 19,82 lei/persoana/luna. In nici 6 ani: al 8-lea director la Salco Serv SA

Fagarasenii vor ajunge sa plateasca 19,82 lei/luna/persoana pentru taxa de salubritate. Este propunerea SC Salco Serv SA prezentata consilierilor locali insotita de un memoriu justificativ. Daca aceasta propunere va fi votata in Legislativ, fagarasenii vor scoate din buzunare aceasta suma de bani lunar, mai mult cu 3,82 lei fata de anul trecut. O familie cu 2 persoane va plati pe an 475,68 lei, una formata din 5 persoane va achita 1189 lei pe an, iar pentru familiile numeroase se va pretinde si ... citeste toata stirea