Taxa pe student strain

Institutiile de invatamant superior de stat vor avea obligatia de a vira la Ministerul Educatiei un cuantum de 5% din incasarile in valuta provenite din taxele scolare achitate de studentii si cursantii straini, in conformitate cu art.130 din Legea nr. 199/2023 a Invatamantului superior, prevede un proiect de ordin pus in consultare de Ministerul Educatiei, transmite Agerpres.Potrivit proiectului, plata sumelor se va efectua ... citește toată știrea