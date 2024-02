Taxe si impozite mai mari pentru brasoveni si in anul 2025

Anul viitor, brasovenii ar putea plati taxe si impozite mai mari cu 10,4%. Indexarea obligatiilor catre bugetul local al municipiului Brasov este cuprinsa in proiectul de hotarare privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2025, lansat marti, 20 februarie, in dezbatere publica, de Directia Fiscala Brasov.Conform anuntului directiei, aceasta majorare reprezinta indexarea cu rata inflatiei pentru anul 2023, care are o valoare pozitiva de 10,4 % si ... citește toată știrea