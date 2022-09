Taxele de camin ar putea creste cu 14%, pentru studentii "caministi" ai "Transilvaniei"

Studentii caministi ai Universitatii Transilvania ar putea pati cu 14% mai mult petgru taxa lunara de camin. Asta din cauza majorarii preturilor la utilitati.Astfel, daca, in medie, un student bugetat platea putin peste 350 de lei pe luna, din aceasta toamna ar putea plati spre 395 de lei pe luna. Taxele, insa, difera in functie de camin si confort, Mai mult decat atat, in premiera, taxele ar putea fi modificate si in timpul anului univeritar."Sunt cresteri semnificative la toti furnizorii, ... citeste toata stirea