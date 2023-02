Taxele si impozitele locale din 2024, mai mari cu aproape 14%

Directia Fiscala Brasov, aflata in subordinea Primariei Brasov, a lansat joi, 9 februarie, in dezbatere publica proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2024. Conform anuntului Primariei Brasov, propunerea Directiei Fiscale, conform prevederilor legale (Codul Fiscal), este de actualizare a acestora cu indicele de inflatie din anul 2022, respectiv 13,8%. Pe de alta parte, Primaria Brasov a mentionat ca pentru anul 2024 autoritatea locala nu va propune majorari in ... citeste toata stirea