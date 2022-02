Taxi-urile cu copii, filtrul Poiana Brasov: 3 - cu defectiuni tehnice, 1 - supraincarcat, 1 - cu sofer beat

Joi, 17 februarie, in intervalele orare 8.00-09.00 si 16.00-17.00, Serviciul Rutier Brasov a desfasurat o actiune pe Drumul Poienii, ce a avut ca scop "prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicati conducatorii de autovehicule, care transporta minori in vederea invatarii acestora referitor la deprinderile necesare pentru practicarea sporturilor de iarna", potrivit raportului de vineri al IPJ."In urma activitatilor desfasurate, politistii au depistat conducatori auto care nu respectau ... citeste toata stirea