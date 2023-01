"Taximetristi", proiectie speciala la Brasov

Filmul"Taximetristi" va putea fi vazut intr-o proiectie speciala, pe 20 ianuarie, la Cinema City AFI Brasov. Comedia regizata de Bogdan Theodor Olteanu invita spectatorii in viata de noapte a Bucurestiului prin intermediul a doi prieteni taximetristi si a clientilor lor. Filmul are premiera in cinematografe pe 20 ianuarie, dar la evenimentul de la Brasov vor participa: regizorul Bogdan Theodor Olteanu, scenaristul si actorul Adrian Nicolae, alaturi de actorii Rolando Matsangos, Cosmin Nedelcu ... citeste toata stirea