Taxiurile zburatoare, primul test

Dirk Hoke, CEO al Volocopter, crede ca taxiurile aeriene vor fi competitive cu transportul traditional la sol pana la sfarsitul deceniului.Taxiurile zburatoare vor fi testate deasupra Parisului in timpul Jocurilor Olimpice, ce se vor desfasura in perioada 26 iulie -11 august, a anuntat ministrul francez al Transporturilor, Patrice Vergriete. "Vom experimenta aceasta premiera mondiala in timpul Jocurilor Olimpice. Este un progres tehnologic care ar putea fi util", a declarat Vergriete, ... citește toată știrea