Dupa ce a ocupat primul loc in topul Spotify Wrapped din acest an, Taylor Swift va castiga mai multi bani decat orice alt artist de pe aceasta platforma, relateaza Billboard.La inceputul acestei saptamani, Taylor Swift a fost desemnata cea mai difuzata artista din 2023 pe Spotify.Ca parte a bilantului sau anual de sfarsit de an, Spotify a anuntat ca Taylor Swift a adunat 26,1 miliarde de stream-uri la nivel global incepand cu 1 ianuarie, ... citeste toata stirea