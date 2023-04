A fost "saptamana talharilor" la Brasov. 3 indivizi au dat atacul in Codlea si Brasov, iar violenta de care au dat dovada e inspaimantatoare. Trei zile la rand (joi - 20 aprilie, vineri - 21 aprilie, si sambata - 22 aprilie), judecatorii au avut cate un talhar in instanta, iar decizia a fost aceeasi: pericol public, cercetati in stare de arest, 30 de zile."A prins-o cu mainile de zona gatului si de gura, a trantit-o la pamant". Victima, copila, 15 aniPrimul caz adus in atentia publica este ... citeste toata stirea