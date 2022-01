Teapa imobiliara. Zeci de brasoveni si-au platit noile apartamentele inca din 2019, dar nu pot nici macar sa intre in bloc

Zeci de brasoveni au platit peste doua milioane de euro pentru ridicarea unui bloc in care doreau sa se mute, dar, din acel moment, lucrarile s-au oprit. Zeci de brasoveni asteapta de doi ani sa-si primeasca locuintele pe care le-au platit integral inca din 2019. Oamenii au facut eforturi uriase ca sa se poata muta in casa lor, intr-un cartier aflat in plin avant din punct de vedere al dezvoltarii imobiliare. Desi au ajuns sa devina chiar si proprietari pe un sfert din cladire, brasovenii nu ... citeste toata stirea