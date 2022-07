Teatru "crim-usor umoristic" la Brasov, Codlea si Feldioara

Brasovenii, codlenii si feldiorenii vor avea ocazia aceasta de a se bucura de o piesa inedita de teatrul, pusa in scena de o trupa independenta. Astfel, in 18 iulie 2022, ora 19.00, Asociatia Teatrul Particular Brasov va prezenta la Centrul Cultural Reduta, in premiera, spectacolul "Doamna Jekyll si Doamna Hyde". Spectacolul face parte din proiectul cultural "Teatru la voi acasa", desfasurat in perioada iulie-septembrie si cofinantat de Consiliul Judetean Brasov cu suma de 50.000 de lei. ... citeste toata stirea