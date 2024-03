Teatru de improvizatie, de Ziua Mondiala a Teatrului. La "Reduta"

Ziua mondiala a teatrului, marcata in fiecare an la 27 martie, va fi celebrata la Centrul Cultural Reduta in compania veteranilor teatrului de improvizatie Improvisneyland, de la ora 19.00. Improvisneyland Comedy Show este spectacolul lor incendiar.Improvisneyland este unul din pionierii teatrului de improvizatie din Romania si de peste 15 ani face publicul sa rada cu gura pana la urechi. Improvisneyland este formata din actori profesionisti de top, care joaca la cele mai importante teatre ... citește toată știrea