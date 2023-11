Brasovenii sunt asteptati, in 22 noiembrie, de la ora 18.00, la premiera spectacolului folcloric de teatru, muzica si joc: "Teatru in Poienita". Va fi prezentat la Centrul Cultural Reduta, iar publicul este invitat sa paseasca in atmosfera unui sat din Transilvania de la inceputul secolului al XX-lea, in locul in care se petrec toate evenimentele importante - Carciuma "Poienita". Spectatorii vor intalni personaje din lirica lui Octavian Goga si a lui George Cosbuc, iar ... citeste toata stirea