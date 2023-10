Copiii si tinerii din Vama Buzaului au sansa sa exploreze universul teatral, de la regie si actorie, pana la scrierea de scenarii si comunicare. Totul in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene, castigat de administratia locala Vama Buzaului in parteneriat cu Fundatia Amfiteatru."Este vorba de un proiect depus de catre noi pe Planul National de Redresare si Rezilienta, iar in momentul de fata suntem la implementare acestui proiect - se numeste *Teatru tanar in Vama Buzaului* - prin ... citeste toata stirea