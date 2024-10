Teatrul Arlechino Brasov, invitat la doua festivaluri internationale, cu "Metamorphose"

Spectacolul non-verbal "Metamorphose" al Teatrului pentru Copii Arlechino va fi prezentat in doua festivaluri internationale, in perioada urmatoare. Astfel, In perioada 11-13 octombrie, Teatrul Arlechino va participa la Festivalul International de Animatie "Sub bagheta lui Merlin", editia a IX-a, organizat de Teatrul pentru Copii si Tineret "Merlin" din Timisoara. Acest festival de traditie este dedicat promovarii spectacolelor de animatie si teatrului pentru copii si tineri, reunind trupe de ... citește toată știrea