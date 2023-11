Teatrul Arlechino participa, la final de saptamana, la "Gala Aniversara ImPuls Tandarica", de la Bucuresti. Intitutia brasoveana a fost selectata sa participe la eveniment, unul cu caracter competitiv, si va prezenta, in 12 noiembrie, spectacolul "Vrajitorul din Oz". Toate reprezentatiile vor fi jurizate de catre un juriu de specialitate, format din: Doina Papp, Mihaela Michailov si Octavian Szalad. "Suntem foarte bucurosi sa impartasim cu voi ce mai face Arlechino in acest weekend. In afara de ... citeste toata stirea