Teatrul independent, patru zile in festival, in Brasov

Spectacole de teatru independent, lansari de carte si invitati speciali ii asteapta pe brasoveni la Festivalul Monodramei Independente, editia a II-a, care va avea loc la Centrul Cultural Reduta, in perioada 29 septembrie - 2 octombrie.Vor fi 6 spectacole in concurs si doua spectacole invitate in afara concursului. "Sunt spectacole cu care publicul brasovean nu s-a intalnit si probabil nu se va intalni in viitorul apropiat. Avem spectacole de la Targu Jiu, de la Cluj-Napoca, de la Sibiu si de ... citeste toata stirea