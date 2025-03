Teatrul "Mihai Eminescu" din Chisinau, din nou la Brasov

Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau ar putea fi din nou prezent pe scena Teatrului "Sica Alexandrescu" din Brasov. Discutiile in acest sens au fost incepute joi, 13 martie, cand primarul Brasovului, George Scripcaru, a avut o intalnire cu directorul teatrului din Chisinau, Petru Hadarca, o propunere fiind ca actorii de la "Mihai Eminescu" sa urce pe scena TSA in 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Romane."Din pacate, in ultimii ani nu s-a mai mentinut colaborarea intre Teatrul ... citește toată știrea