Telefoanele mobile, interzise pe durata intregului program scolar! Elevii nu le mai pot folosi nici in pauze

Folosirea telefoanelor mobile va fi complet interzisa pe durata intregului program scolar, inclusiv in pauze, conform secretarului de stat in Ministerul Educatiei, Florian Lixandru, citat de Monitorul de Cluj.Potrivit secretarului de stat, singura situatia in care elevii mai pot folosi telefoanele mobile in scoala este cea in care profesorii decid ca sunt utile in procesul educational."Ca si pana acum, utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs este interzisa, cu exceptia ... citește toată știrea