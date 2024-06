Telenovela continua. Noi fundatii pentru podul de la Voila

Construirea podului de peste Olt de la Voila, de pe DJ 105, a intrat intr-o noua etapa. Se va face un nou proiect tehnic pentru care Consiliul Judetean Brasov a emis ordinul de incepere a partii de proiectare pentru socierea de firme SC Con-A Operations SRL si SC Prinfo SRL. Contractul vizeaza construirea fundatiilor pentru viitorul pod peste Olt, in cadrul investitiei demarata in 2021 cu finantarea obtinuta prin PNDL Etapa a II-a. Dupa demolarea vechiului pod, realizata prin implozie in luna ... citește toată știrea