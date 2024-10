Temele alese de Politie pentru "Scoala Altfel"

Luni, 21 octombrie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au continuat activitatile in mediul scolar, la o unitate de invatamant din orasul Zarnesti, in cadrul programului "Scoala Altfel".Elevii au fost angrenati in jocuri educative, specifice varstei acestora, ocazie cu care au acumulat cunostinte despre reguli de circulatie, semnificatia indicatoarelor rutiere, comportamentul corect ca pasageri in masinile parintilor sau in mijloacele de transport in comun. Un alt ... citește toată știrea