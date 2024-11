Temperaturi apropiate de normalul perioadei in cea mai mare parte a tarii, in urmatoarele patru saptamani

Valorile termice vor fi apropiate, in general, de cele normale in cea mai mare parte a teritoriului Romaniei in urmatoarele patru saptamani, usor mai coborate in unele perioade in partea de vest a tarii, conform prognozei publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru perioada 18 noiembrie - 16 decembrie 2024, transmite Agerpres.Regimul pluviometric va fi excedentar in toate regiunile tarii in ... citește toată știrea