Temperaturi peste cele specifice perioadei, in toata tara

Temperaturile vor fi peste cele specifice perioadei, in toata tara, pana aproape de jumatatea lunii martie, anunta marti meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 26 februarie - 4 martie se anunta ploioasa in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele montane, transmite News.ro.Saptamana 12.02.2024 - 19.02.2024Valorile ... citește toată știrea