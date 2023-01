Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, anunta meteorologii care au prezentat prognoza meteo pentru luna ianuarie 2023.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe patru saptamani, pana in 30 ianuarie.Potrivit ANM, vor fi variatii de temperatura, relativ mari, in fiecare saptamana, insa maximele vor fi mai ridicate decat cele specific ... citeste toata stirea